ЗМІ: у 2023 році Німеччина встановила рекорд з експорту зброї – понад третина поставок для України

Уряд Німеччини встановив новий рекорд з експорту озброєнь у 2023 році, санкціонувавши продаж на суму щонайменше 11,71 мільярда євро, головним чином завдяки допомозі Україні. Ця цифра була оприлюднена в середу після того, як Міністерство економіки відповіло на письмове звернення депутата Бундестагу, яке потрапило в розпорядження агенції DPA.

Попередній рекорд у 9,35 млрд євро з 2021 року вже був перевищений на 25% до середини грудня. Порівняно з 2022 роком, цьогорічне зростання становило 40%.

За даними агенції, понад третина затвердженого експорту пішла в Україну для її оборонної кампанії проти російських загарбників на загальну суму 4,15 мільярда євро.

Ці цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня, за цей час Німеччина схвалила поставки зброї на суму 6,15 млрд євро та іншого військового обладнання на 5,57 млрд євро. Майже 90% пішло до країн ЄС і НАТО, України та країн, які прирівняні до країн НАТО з точки зору контролю за експортом озброєнь – наприклад, до Японії, Австралії та Південної Кореї. Для так званих третіх країн, таких як Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати або Саудівська Аравія, німецький уряд дав дозвіл на продаж зброї та іншого оборонного обладнання німецького виробництва на суму 1,76 млрд євро.

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Уряд Німеччини 22 грудня оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін, серед іншого, передав Києву три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.