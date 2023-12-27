Україна серійно виготовляє аналоги дронів Shahed – Мінстратегпром

Далекобійні дрони почали серійно виготовляти в Україні і працюють на їхньою модернізацією. Про це під час брифінгу 27 грудня розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Коли ми говоримо про те, що називається «український шахед», у нас є більше п’яти аналогів Shahed-131, які серійно виготовляються, і є один виріб, який аналог Shahed-136. В цьому плані можна вибирати будь-яку позицію, і все це серійні вироби, які і серійно виробляються, і покращуються», – розповів Камишін.

Також він анонсував нову версію дрона українського виробництва, який літає на відстань 1 100 кілометрів, але не навів деталей.

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Камишін пояснив, що уникає уточнень і може розповідати обмежену кількість інформації з міркувань безпеки.

«Бо, наприклад, той виріб, який працював раніше на 1 100 кілометрів, скоро буде нова версія, ви про неї почуєте з часом, за результатами застосування. Там, де Shahed-131, аналогічно кожна компанія, кожен вибір покращується і спроможності ростуть», – додав очільник Мінстратегпрому.

За його словами, наступного року держава зможе отримати більше 1000 дронів, які летять на понад тисячу кілометрів.

Олександр Камишін 20 грудня повідомив, що в грудні в Україні виробили більше ніж 50 тисяч FPV-дронів, але українські підприємства також можуть виготовити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності.