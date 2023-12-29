В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій)

У всіх областях України (крім восьми західних) удень 29 грудня оголошена повітряна тривога через російські ракети.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» – повідомили Повітряні сили ЗСУ о 14:49.

«Ракети з Курської області на Сумщину, напрямок руху на Черкаси», – вказано в повідомленні.

Близько 15:50 надійшли повідомлення про відбій небезпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.