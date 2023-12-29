МЗС Польщі викликало голову російської дипмісії через проліт ракети

Міністерство закордонних справ Польщі викликало повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Це сталося через те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі, йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Польщі.

Як зазначили у відомстві, Ордаша викликав заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський.

Чиновник вручив російському дипломату ноту протесту, в якій Польща «вимагає пояснень» щодо інциденту з порушенням повітряного простору країни крилатою ракетою.

Також у МЗС Польщі наголосили, що «подібні дії мають припинитися».

У МЗС Росії і заяви Польщі поки що жодним чином не коментували.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

За даними МЗС України, попередньо, внаслідок ударів загинули 30 людей, понад 160 – були поранені.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря. За повідомленням, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Під час атаки стало відомо, що повітряний простір Польщі порушив невідомий об’єкт. Пізніше з’ясувалося, що то була російська ракета.

У зв’язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

У листопаді 2022 року в результаті падіння ракети в польському селі Пшеводув загинули двоє людей. Про це стало відомо після масованої ракетної атаки Росії по Україні. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу поклали відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала атаку.