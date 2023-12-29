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«Мій прогноз, що буде якась компромісна версія», – Корнієнко про зміни в законопроєкті про мобілізацію

На думку Олександра Корнієнка, є велике питання стосовно забезпечення мобілізації фінансовим ресурсом
На думку Олександра Корнієнка, є велике питання стосовно забезпечення мобілізації фінансовим ресурсом

Обговорити законопроєкт про мобілізацію має Генеральний штаб Збройних сил України, представники профільних комітетів та Міністерство фінансів, вважає перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Про це він казав у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Мій прогноз, що буде якась компромісна версія. Не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс», – зазначив Корнієнко.

На думку посадовця, є велике питання стосовно забезпечення мобілізації фінансовим ресурсом.

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«У нас армія фінансується виключно податками… Певними діями, які пропонуються у законопроєкті уряду, ми можемо знизити наповнення податками. Тоді виходить, що ми вирішуємо одну проблему ніби – збільшуємо кількість тих, кого можна призвати… А з іншого боку, ми знижуємо податкову базу. Тому що люди там підуть в тінь», – сказав народний депутат.

Він також додав, що вбачає ризик у зосередженні менеджменту обмежень для «ухилянтів» лише в руках територіальних центрів комплектування:

«Мені здається, це досить великий ризик. В одних руках просто щось збирати. Не важливо, чиї це руки».

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зокрема зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

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