Естонський міністр помʼякшив позицію щодо українських «ухилянтів»

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання про намір Таллінна видавати Україні її громадян призовного віку. Чиновник написав у фейсбуці, що його слова про те, що Естонія №допоможе Україні знайти ухилянтів», були «трохи спотворені».

«У мене як у міністра внутрішніх справ Естонської держави, звичайно ж, немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків призовного віку, які тут живуть… Виникає питання – як повелася б Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є великою опорою для нашої економіки сьогодні, в ситуації, коли чисельність робочої сили значно скоротилася, багато хто йде працювати, виховує дітей і, можливо, фінансово допомагає своїм близьким краще справлятися з життям в Україні, при цьому фактом є те, що ці люди, як і раніше, є громадянами України... Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх за допомогою мобілізації, ми маємо поділитися інформацією про людей, які живуть в Естонії, з українською державою», – написав Ляенеметс.

Минулого тижня міністр заявляв, що Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, якщо дві країни підпишуть відповідний договір. За словами Лаурі Ляенеметса, які цитувало видання Postimees, в Естонії мешкає близько 7500 громадян України призовного віку, але багато із них звільнені від мобілізації. Наприклад, це не стосується тих громадян України, які постійно проживають за кордоном, але зачіпає тих, хто приїхав до Естонії після 24 лютого 2022 року, і наразі мешкає тут із тимчасовою посвідкою на проживання.