ДПСУ: щоденно близько 100 чоловікам прикордонники відмовляють в перетині кордону на виїзд

Прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 чоловікам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба Держприкордонслужби, з початку цього року правоохоронці розпочали понад 1600 кримінальних проваджень на основі повідомлень від прикордонників – порівняно з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.



«Більшість порушників правоохоронці затримують поза пунктами пропуску. У пунктах пропуску порушники переважно намагаються імітувати наявність підстав легального виїзду. Прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину», – йдеться у повідомленні.

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Прикордонники заявляють про викриття з початку року понад 220 груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.



Крім того, загалом через зловживання системою «Шлях» тимчасово скасовано доступ до системи 85 ліцензіатам, додають у ДПСУ.

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В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Відтоді на території України діють обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон – військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.