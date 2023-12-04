У 2023 році за кордон не випустили майже 2300 українських держслужбовців – ДПСУ

За час дії заборони народним депутатам, держслужбовцям та чиновникам виїжджати за кордон з іншою метою, окрім як у службове відрядження, Державна прикордонна служба Україна не випустила з України понад 2 200 людей, які підпадають під ці правила. Про це 4 грудня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Згодом він уточнив, що загалом це число становить 2270 осіб.

«Не можна виокремлювати тут тільки народних депутатів, а треба загалом говорити про пункт 2.14 Правил перетину кордону, де чітко визначено перелік всіх посадових осіб, які підпадають під це обмеження, що вони можуть слідувати за кордон тільки у службове відрядження. Прикордонники чітко дотримуються правил. Нагадаю, що уряд зобовʼязав усі державні органи надати до Державної прикордонної служби списки всіх осіб, хто підпадає під ці посади. Тобто, ми навіть не придумуємо, чи є людина за цією посадою, чи ні. Є дані, які нам надаються для того, щоб ми внесли інформацію до своєї бази даних відносно цих осіб і, власне, пропускали їх тільки у службове відрядження», – розповів Демченко.

За словами речника прикордонної служби, саме через відсутність відрядження за кордон не випустили і народного депутата Петра Порошенка.

«Прикордонники зʼясували, що його службове відрядження скасоване. І, відповідно, на підставі цього щодо нього ухвалили рішення про непропуск через кордон», – сказав Демченко.

30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану.



У постанові №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.

У лютому Кабмін розширив перелік державних службовців серед чоловіків та жінок, яким дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану.