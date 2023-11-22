У лікарні помер чоловік, який понад три доби блукав у горах – ДПСУ

Чоловік, якого прикордонники знайшли в горах напередодні, помер у лікарні, повідомила Державна прикордонна служба України 22 листопада.

«У лікарні, куди доставили громадянина, у нього діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність. На жаль, життя дніпропетровця врятувати не вдалося», – заявили в службі.

Прикордонники закликають мандрівників «утриматися від небезпечних подорожей і не ризикувати власним життям».

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Напередодні Держприкордонслужба повідомила, що прикордонники знайшли в горах чоловіка з обмороженими кінцівками. Відомство не уточнило, де саме це сталося.

Чоловік зміг повідомити, що понад три доби блукав у горах і нічого не їв, мав при собі паспорт громадянина України й посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Його госпіталізували з переохолодженням, виснаженням та обмороженням нижніх кінцівок.