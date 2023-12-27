Омбудсмен припускає, що окремі пункти законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції

Законопроєкт про зміни в мобілізації може містити положення, які суперечать Конституції України – таку думку висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у інтерв’ю, яке транслював національний телемарафон 27 грудня.

Коментуючи документ, Лубінець наголосив, що ставиться «до всіх процесів» на території України та поза нею винятково з позиції національного й міжнародного законодавства.

«У цьому законопроекті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. Я прямо про це буду писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене», – сказав він.

Відповідаючи на уточнення, Лубінець погодився, що йдеться про положення, які пропонують обмежувати ухилянтам права на операції з нерухомістю та банківськими картками й керування автомобілем.

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«Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена в своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший. Це прямо буде суперечити Конституції», – стверджує омбудсмен.

Він визнав, що права можуть бути обмежені в умовах воєнного стану, але вказав на те, що ці обмеження не можуть тривати безкінечно.

«Саме тому я чекаю на офіційне направлення цього законопроєкту до мене. Ми будемо ретельно його вивчати, і я буду робити свої заперечення», – додав він.

Лубінець припустив, що законопроєкт буде направлений йому на етапі підготовки до розгляду в профільному комітеті Верховної Ради.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зниження призовного віку з 27 до 25 років, а також обмеження деяких прав для громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.