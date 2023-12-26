Зеленський про зміни в мобілізації: «Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися» 

Президент Володимир Зеленський назвав початком дискусії реєстрації законопроєкту про нові правила мобілізації. Про це він заявив у вечірньому зверненні 26 грудня.

Він вказав на те, що парламент отримав пропозицію від військового командування, Міністерства оборони та «інших залучених органів».

«Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони», – сказав Зеленський.

Читайте також: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання оборонного виробництва України – Зеленський після Ставки

Він підкреслив, що закон «стосується всіх», і буде правильно, якщо на базі парламентського комітету військові разом із депутатами визначаться, як має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони на законодавчому рівні.

«Чекаємо на остаточний текст закону», – сказав він.

Зеленський також висловив думку, що урядовці мають визначитися із завданнями для дипломатичної роботи у 2024 році, зокрема, щодо домовленостей із партнерами про виробництво зброї, постачання компонентів і обладнання.

«Абсолютно всі плани, чіткий алгоритм дій – все основне має бути визначено для нашого оборонного комплексу, щоб наступний рік був максимально продуктивним. Україна мусить виробляти – самостійно або спільно з партнерами – усе, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити», – заявив президент.

Читайте також: Питання відстрочки від мобілізації не в моїй компетенції – Залужний

Він додав, що провів сьогодні нараду щодо роботи з НАТО в наступному році:

«Стратегія України у відносинах з Альянсом абсолютно зрозуміла – це фундамент безпеки і для України, і для всієї Європи разом з Україною. Під таку стратегію формуємо й відповідну тактику дій. Зовнішня політика, комунікація, інституційні кроки в нашій державі. Все має бути максимально змістовним».

19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ 450–500 тисяч людей.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. Серед запропонованих положень є зниження призовного віку з 27 до 25 років.