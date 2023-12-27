Медіа: троє колишніх нардепів виїхали з України через систему «Шлях» і не повернулися

Троє колишніх народних депутатів виїхали з України як волонтери й не повернулися – про це йдеться в розслідуванні NGL.media, опублікованому 27 грудня.

Матеріал містить дані про ймовірний виїзд експредставників «Партії регіонів» Сергія Кацубу та Олександра Заца, а також Олександра Третьякова, який обирався від «Нашої України» та «Блоку Петра Порошенка».

Всі вони, за даними журналістів, змогли виїхати з країни завдяки системі «Шлях», яка дозволяє виїзд волонтерам для доставки гуманітарної допомоги.

Зокрема, ім’я Кацуби до списку на виїзд як водія-перевізника внесло Міністерство інфраструктури на запит компанії «Мікс Тревел Групп ЛТД». При цьому директора компанії Сергія Бойка в липні 2023 року засудили до п’яти років умовного терміну за участь у схемі незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Бойко не став говорити з журналістами, Кацуба також не відповів на їхні повідомлення, його місце перебування невідоме.

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NGL.media цитує Державну службу України з безпеки на транспорті, яка повідомила, що ім’я Третьякова до системи «Шлях» внесла Львівська обласна військова адміністрація. У самій ЛОВА цей факт спершу заперечували, але зрештою знайшли відповідні документи.

При цьому до ЛОВА щодо Третьякова звернулася відмова волонтерська організація «Народна самооборона Львівщини». Журналісти цитують її голову Артема Хмиза, який каже, що колишній нардеп сам до них звернувся, пообіцявши привезти вантаж для ЗСУ. Втім, після перетину кордону він не повернувся.

«Я йому пояснив, що він створив проблеми цим своїм виїздом і нашій організації, яка раніше не мала таких проблем, і що його статус не дозволяв би йому такого робити. На що він мені сказав, що і далі робить хороші речі, просто згідно з певними обставинами сімейного характеру та певними проблемами зі здоров’ям йому саме зараз там (за кордоном – ред.) необхідно бути. Але він обов’язково повернеться і готовий пояснити свою позицію і журналістам, і органам влади, і всім», – каже Хмиз.

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Із самими журналістами Третьяков теж не став спілкуватися, сказавши, що розмова «не має сенсу». Згодом уточнив, що не жив в Україні задовго до початку повномасштабної війни, проте нібито повернувся в березні і знову виїхав у квітні і продовжує допомагати Україні. Водночас жодного прикладу своєї допомоги після 19 квітня 2022 року не навів, додає NGL.

Щодо Олександра Заца видання з’ясувало, що Херсонська ОВА вносила його до системи «Шлях» як волонтера на клопотання львівської організації «Українська націонал-патріотична молодь». Він виїхав у червні, перетнувши кордон з Угорщиною, і більше не повертався.

За словами голови організації Петра Рапіти, Зац справді виїхав з їхньою допомогою, але нібито повертався і і привозив тактичні речі для військових. Рапіта, як пишуть журналісти, обіцяв надати копії митних декларацій, але згодом перестав виходити на зв’язок. Зац також не коментував питання.

Згадані в розслідуванні органи влади та правоохоронці наразі не коментували його зміст публічно.

За даними ДПСУ, прикордонники щодня відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 чоловікам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину. Також від початку 2023 року правоохоронці розпочали понад 1600 кримінальних проваджень на основі повідомлень від прикордонників – порівняно з 2022 роком кількість таких правопорушень зменшилася.