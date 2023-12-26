Залужний пояснив проєкт мобілізації. Як працюватимуть нові правила?

Чи на часі святкувати Різдво? Що думають жителі міст, які постійно зазнають обстрілів | Опитування

Українські міста і села поблизу лінії фронту – наприклад на Запоріжжі, на півдні – біля Херсону та Одеси. Або біля кордону з Росією – на Харківщині, або на півночі – на Сумщині та Чернігівщині зазнають обстрілів чи не щодня