Залужний пояснив проєкт мобілізації. Як працюватимуть нові правила?

- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав пресконференцію щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Він розповів, що незадоволений роботою територіальних центрів комплектування (ТЦК). І повідомив, що буде радий будь-якому способу залучення до лав ЗСУ, який забезпечить людей. Втім, каже, розсилання електронних повісток не є пропозицією Генштабу чи ЗСУ, як і реєстру боржників.
- Напередодні уряд вніс законопроєкт щодо мобілізації у ВР, а його текст з’явився на парламентському сайті. У ньому розписані нові правила й пропозиції поповнення лав ЗСУ. Як працюватимуть нові правила мобілізації? Коли вони запрацюють? Як сприймають громадяни оновлені правила? Хто потрапить у реєстр боржників і які обмеження планують накласти на військовозобов'язаних? Що про це кажуть юристи?
- Тим часом депутати фракції «Слуга народу» нібито отримали рекомендації уникати коментарів нового законопроєкту про мобілізацію. Мовляв, нехай це коментують військові. Про це написало видання «Українська правда». Хто має роз’яснювати нову мобілізацію: військові чи політики?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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