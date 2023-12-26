Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Залужний пояснив проєкт мобілізації. Як працюватимуть нові правила?

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав пресконференцію щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Він розповів, що незадоволений роботою територіальних центрів комплектування (ТЦК). І повідомив, що буде радий будь-якому способу залучення до лав ЗСУ, який забезпечить людей. Втім, каже, розсилання електронних повісток не є пропозицією Генштабу чи ЗСУ, як і реєстру боржників.
  • Напередодні уряд вніс законопроєкт щодо мобілізації у ВР, а його текст з’явився на парламентському сайті. У ньому розписані нові правила й пропозиції поповнення лав ЗСУ. Як працюватимуть нові правила мобілізації? Коли вони запрацюють? Як сприймають громадяни оновлені правила? Хто потрапить у реєстр боржників і які обмеження планують накласти на військовозобов'язаних? Що про це кажуть юристи?
  • Тим часом депутати фракції «Слуга народу» нібито отримали рекомендації уникати коментарів нового законопроєкту про мобілізацію. Мовляв, нехай це коментують військові. Про це написало видання «Українська правда». Хто має роз’яснювати нову мобілізацію: військові чи політики?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Речник Путіна відреагував на протести у Белграді 115531 views

2

У Повітряних силах заперечили заяву Міноборони Росії про знищення двох Су-24 під час атаки на Феодосію 32483 views

3

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації 27597 views

4

Залужний прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей 15525 views

5

ВМС після даних про знищення російського ВДК: у Чорному й Азовському морях кораблі РФ не чергують 7035 views

6

За останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту – міністр оборони Британії про удар у Феодосії 6893 views

7

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на російські заяви щодо «збиття F-16» в Україні 6283 views

8

Кабмін пропонує парламенту припинити Угоду про вільну торгівлю з Білоруссю 6250 views

9

Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету 6120 views

10

Санду закликала парламент організувати референдум щодо потенційного вступу Молдови до ЄС 5174 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG