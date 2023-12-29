6 загиблих, 30 поранених: що відбувається на місці ракетного удару по Дніпру?

Через масовані російські ракетні удари по Дніпру вранці 29 грудня, за даними влади, загинули шестеро людей, 30 поранені. Зруйнований пологовий будинок, торговельний центр, понівечені багатоповерхівки, школи, магазини, бібліотека. Це не перше влучання у цей район, під ударами армії РФ він був улітку 2022-го та влітку нинішнього року. Що розповідають очевидці та постраждалі, в якому стані поранені, чи врятували породіль у пологовому будинку – репортаж Радіо Свобода. «Новий рік – і війна» Під розбитою через ракетний удар багатоповерхівкою співробітник музею історії Дніпра Вадим витрушує від уламків скла штучну ялинку. Вона – з квартири його колег-музейників, які тут жили. В оселі вибиті вікна й двері, понівечені речі, каже чоловік.

Зараз він допомагає розбирати завали. Дещо з вцілілого стане музейним експонатом, каже він. «Повністю розбита квартира, все в дрібному склі. Ялинка стояла вбрана, прикраси частково розбилися, частково збереглися. Ялинку, іграшки – можливо, здамо в музей. Новий рік – і війна... Новий рік, свято, але якщо поруч з вами Росія, то свято не вдасться», – розповів дніпрянин.

У сусідній багатоповерхівці, яку також зачепило вибуховою хвилею, вибиті шибки чи не в половині квартир. Андрій і Світлана – власники житла на другому поверсі. Кажуть: у момент удару їх у помешканні не було, були їхні квартиранти.

Сховалися в ванній, тому не були поранені. Замість вікна – діра, речі розкидані, на столі – вціліла пляшка ігристого вина, підготовлена на Новий рік. «Ми просто в жаху. Розгублені. Пологового немає, торговельного центру немає… Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому і як з цим жити… Вікна обіцяють поставити, але це – зо тижні три. А зима. Але, слава Богу, ми живі», – кажуть Андрій і Світлана. Що з пологовим будинком і лікарнею? З пологового будинку навпроти, біля якого влучила ракета РФ, поранених і загиблих немає.

Цього ранку в закладі народилися четверо немовлят. Усіх породіль з дітьми встигли спустили в укриття одразу після початку тривоги, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Без поранених і загиблих обійшлося й у сусідній лікарні. Там розтрощеноі понад 300 вікон, понівечене медичне обладнання.

Як тепер Новий рік святкувати? Особисто я й не збиралася святкувати

Санітарка Світлана якраз прийшла на зміну, коли пролунала тривога – і вибух. До укриття не добігла – сховалася в коридорі. Уламком зачепило скроню. Тепер там гематома, розказує вона. «Я тільки в двері увійшла – вибух. Мене вдарило камінцем. Було страшно. Був один сильний вибух, а потім ще два. Як тепер Новий рік святкувати? Особисто я й не збиралася святкувати», – говорить санітарка. Підприємці наводять лад і підраховують збитки Через ракетні удари по Дніпру понівечений великий торговельний центр

і ціла низка крамниць.

Зокрема, постраждав магазин оптики.

У приміщенні наводять лад, пакують для вивезення вцілілий товар, каже співробітниця Ольга.

«Це скло, це окуляри, товар понівечений. Ми прийшли вранці – побачили, що працювала поліція, не пускали на місце. Потім у нас прийняли заяву, представник поліції зафіксував злочин і дали «добро» прибирати. Збитки – тисячі, сотні тисяч. Вставимо скло, відновимо роботу. Товар зараз пакуємо і поки вивозимо, працювати поки ніяк. Що я думаю про це? Щоб не матюкатися…», – говорить Ольга.

Керівник лабораторії медичних аналізів, розташованої поряд, Максим Стрельцов разом з іншими працівниками забиває деревом розтрощені вікна.

Каже: збитки його закладу становлять сотні тисяч гривень, лише пошкоджений фасад відновити вартуватиме понад 100 тисяч гривень.

Таке жахіття нам роблять наші сусіди

На момент удару в приміщенні нікого не було – четверо співробітниць побігли до підвалу, говорить він. «Ось такий уламок ми знайшли в приміщенні. Думаємо: російської ракети. Якби дівчата були на місці, було б усе дуже погано. Але вони своєчасно пішли в укриття, це врятувало життя. Таке жахіття нам роблять наші сусіди», – каже Максим. Рятувальна операція триває На місці ракетного удару по Дніпру триває рятувально-пошукова операція. Зараз рятувальники розбирають конструкції, повідомив на брифінгу тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника управління ДСНС в Дніпропетровській області Сергій Корінний. Усі осередки пожеж загасили.

«Складність полягала в тому, що одразу з чотирьох точок почали надходити повідомлення, що на різних адресах є влучання, є загоряння. Отримавши інформацію, що є загоряння на території пологового будинку, одразу сили і засоби направлені на пологовий будинок. Загалом у нас виникло чотири пожежі, ліквідували», – розповів він.

Не виключають, що під завалами ще можуть бути загиблі або травмовані. На місці були кінологи з собаками.

Службовий пес Дейк – поки на перепочинку. «Дейк у нас – і для пошуку, і для охорони. Це – патрульний пес, німецька вівчарка, півтора року. Зараз різні можуть відбуватися ситуації, нас покличуть», – кажуть кінологи-нацгвардійці.

Якщо людина хоче виговоритися – вислухати. Або просто мовчки побути поряд

На місці подій розгорнули штаби з допомоги потерпілим. У наметі рятувальників працює психологиня ДСНС в області Анна Щетиніна. Говорить: до неї вже звернулися кілька людей. «Жінка, яка втратила тут чоловіка, – не зверталася. Поруч з нею була рідна людина, але я підійшла, запропонувала свою допомогу. Зверталися інші люди, зокрема співробітниця сусіднього супермаркету, дуже налякана була. Наше завдання – психологічна підтримка. Якщо людина хоче виговоритися – вислухати. Або просто мовчки побути поряд», – каже психологиня. Заяви від потерпілих У кількох наметах поліція приймає заяви від потерпілих власників житла. У чергах – десятки людей.

Серед них – Світлана. Її квартира – на 10-му поверсі. Удома в момент удару жінки не було, але були мама та 17-річний син. Від поранень їх врятувало те, що якраз спали, вкрившись з головою ковдрою.

Жінка підраховує збитки, завдані її квартирі, – це десятки тисяч гривень. «Два вікна вилетіли, балконний комплекс… Я вранці поспішала по маму, якраз хотіла її в лікарню вести. Кажуть, місто допоможе із заміною вікон», – говорить Світлана.

Комісія міськради складатиме акти, видаватиме чек-листи на отримання компенсацій

Представниця правозахисної групи «Січ» Наталія Кожина допомагає поліції приймати заяви про злочин. Надалі цей документ дасть право на отримання компенсацій, говорить вона. «Це перша заява, яку подають люди, – про злочин. Повідомляють: що сталося, що майно пошкоджене, яке саме. Це записується в протокол. На підставі цих заяв буде відкрите кримінальне провадження. Потім люди зможуть подавати заяви на обстеження житла. Комісія міськради складатиме акти, видаватиме чек-листи на отримання компенсацій», – сказала правозахисниця. Станом на вечір 29 грудня, за даними поліції, зареєстрували 230 заяв від тих, чиє житло пошкоджено. Волонтерська допомога Долучилися до допомоги постраждалим доброчинники й волонтери. Людям видають плівку – позакривати вибиті вікна й двері, годують гарячим.

Віра й Тетяна пропонують охочим чай та канапки. «Даємо людям, які потребують, їжу, зараз почнемо видавати плівку. Ми тут зранку й будемо до ночі. Скільки треба – стільки й будемо», – кажуть волонтерки.

«Ми – від церкви. Недавно було Різдво, у нас лишилися подарункові набори, солодощі, ми взяли з собою, щоб пороздавати людям. Нарізаємо плівку й допомагатимемо людям забивати вікна», – говорить волонтер Андрій.

Неподалік також облаштували пункт прийому допомоги потерпілим, повідомив міський голова Борис Філатов. Зараз, розповіли там, є потреба тільки у будівельних матеріалах – плівці, osb-плитах, шурупах, скобах, технічних рукавичках. Ракетна атака по Дніпру: що відомо? Ракетна атака по Дніпру сталася вранці 29 грудня 2023 року. Ракети, зокрема, влучили в торговельний центр та поряд з пологовим будинком. Станом на вечір відомо про шістьох загиблих і 30 поранених, 20 з них у лікарні, серед них троє – у тяжкому стані. Півторарічна дитина зазнала уламкового поранення обличчя. Середній вік травмованих – від 25 до 70 років.