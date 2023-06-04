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Війна

«Оце так нас «привітали» з Трійцею, будьте прокляті!» – одна з поранених від ракетного удару РФ по передмістю Дніпра

Ракетний удар по Дніпру, наслідки, 4 червня 2023 року

Увечері 3 червня армія РФ завдала ракетного удару до передмістю Дніпра. Влучили між двома двоповерховими будинками в Підгородному. Вони зруйновані. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої дворічної дівчинки. Станом на день 4 червня відомо також про 22 поранених, з них п'ятеро – діти. Що відбувається на місці події та що розповідають свідки й постраждалі – у репортажі Радіо Свобода.

Увечері 3 червня Валентина Шевченко поралася на кухні. Жінка лежить у лікарні, на вихідні прийшла додому, щоб приготувати попоїсти. Якраз збиралася насмажити котлет.

Валентина Шевченко
Валентина Шевченко
Я не знаю взагалі, як я жива залишилася
Валентина Шевченко

«Звуку не чула. Але раз – на мене падає холодильник. Він упав мені прямо на хребет. Сама не змогла вилізти. Поміг сусід. А потім – два рятувальники. Коліно – рана. Зашили. Я не знаю взагалі, як я жива залишилася», – говорить вона.

Зруйнована двоповерхівка
Зруйнована двоповерхівка

На місці Валентининої квартири на другому поверсі – порожнеча. Вціліло лише крісло, яке стояло в іншій кімнаті. Але найстрашніше, що загинула дитина сусідів – дворічна дівчинка.

Люди приносять квітки туди, де загинула дитина
Люди приносять квітки туди, де загинула дитина

«Боже, Лізонька... Гарнесенька дитинка, кучерявенька, біленька, така дівчинка хороша, єдина дитина в сім’ї. Це страшне горе… Оце так нас «привітали» з Трійцею, с..и. Будьте прокляті!» – каже жінка.

Будинок, частина якого перетворилася на руїни, за радянських часів був відомчим – у ньому мешкали зоотехніки. Це була звичайна двоповерхівка в тихому передмісті обласного центру, кажуть мешканці району.

Як почуваються поранені

Любов Синельникова також жила тут. Того вечора жінка щойно повернулася з дачі. Її квартиру майже повністю рознесло, у Любові – поранення в голову та руку.

Любов Синельникова
Любов Синельникова
Кинулася до дверей, а їх перекосило, не могла вийти. Почала кричати
Любов Синельникова

«Сіла в спальні, балакала по телефону. І тут – вибух. Мене відкинуло хтозна куди. Вилетіли вікна, двері. Кинулася до дверей, а їх перекосило, не могла вийти. Почала кричати. Чоловіки почули, відчинили сокирою, повели на «швидку»», – говорить вона.

4 червня 2023 року
4 червня 2023 року

Загалом через ракетний удар тут поранено 22 людини, з них п’ятеро дітей. Трьох із них вчора прооперували. 17 людей ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, осколкові рани та забої. За словами заступника голови ОВА Миколи Клянцка, загрози життю немає, стан усіх пацієнтів – стабільний.

Мешканці району на місці трагедії
Мешканці району на місці трагедії

З-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: трьох чоловіків та жінку.

Ракетний удар по передмістю Дніпра, наслідки, 4 червня 2023 року
Ракетний удар по передмістю Дніпра, наслідки, 4 червня 2023 року

Подружжя Олена й Олександр Токарі – також із цього будинку. Їхня квартира на першому поверсі – найдальша від епіцентру вибуху. Хвилею винесло всі вікна, поперевертало меблі й речі.

У квартирі в подружжя
У квартирі в подружжя

Вимітають уламки битого скла, зламане – виносять на смітник.

«Я на кухні була, а донька – в кімнаті. Як шандарахнуло! Повносило вікна, скло… Там напроти наш гараж, двері металеві – так їх всередину прямо вбило. Як ви думаєте, який вибух був?! Подряпало, а так – ми всі цілі» – кажуть дружина й чоловік.

Чим допомагають постраждалим на місці

На місці ракетного удару працюють волонтери й доброчинники. Фахівці гуманітарної місії «Проліска» УВКБ ООН складають списки людей, щоб видати найнеобхідніше.

«Записуємо дані людей і надаємо безкоштовну гуманітарну допомогу. Матраци, спальники, подушки, посуд, ліхтарі, термоси. Можливо, ці люди будуть їхати до родичів, можливо, в місця поселення. А це – речі першої необхідності», – розказав співробітник місії Володимир.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ракета, частково зруйновані. За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, яка сьогодні перебуває з візитом у Дніпрі, будинки в епіцентрі вибуху відновленню не підлягають.

Понівечено ще десять приватних будинків, авто, магазини, газопроводи.

Збирають заяви про воєнний злочин армії РФ
Збирають заяви про воєнний злочин армії РФ

Поліція організувала збір заяв про пошкоджене майно неподалік від місця трагедії.

Постраждалий магазин
Постраждалий магазин

Підприємиця Любов – власниця двох магазинів, на які полетіли уламки. В будівлях, де торгували харчами, вибиті вікна, пробитий дах, бите скло.

Всередині магазину
Всередині магазину

«Ми вже описали, один магазин, пошкодження. Залишився – другий. Про компенсації ще нічого не відомо», – говорить вона.

Працює поліція
Працює поліція

За повідомленням Генштабу ЗСУ, російські війська вдарили по передмістю Дніпра ракетою «Іскандер-К». Поліція області відкрила провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці продовжують оглядати територію району та збирати речові докази.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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