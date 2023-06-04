«Оце так нас «привітали» з Трійцею, будьте прокляті!» – одна з поранених від ракетного удару РФ по передмістю Дніпра

Увечері 3 червня армія РФ завдала ракетного удару до передмістю Дніпра. Влучили між двома двоповерховими будинками в Підгородному. Вони зруйновані. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої дворічної дівчинки. Станом на день 4 червня відомо також про 22 поранених, з них п'ятеро – діти. Що відбувається на місці події та що розповідають свідки й постраждалі – у репортажі Радіо Свобода.

Увечері 3 червня Валентина Шевченко поралася на кухні. Жінка лежить у лікарні, на вихідні прийшла додому, щоб приготувати попоїсти. Якраз збиралася насмажити котлет.

Я не знаю взагалі, як я жива залишилася

«Звуку не чула. Але раз – на мене падає холодильник. Він упав мені прямо на хребет. Сама не змогла вилізти. Поміг сусід. А потім – два рятувальники. Коліно – рана. Зашили. Я не знаю взагалі, як я жива залишилася», – говорить вона.

На місці Валентининої квартири на другому поверсі – порожнеча. Вціліло лише крісло, яке стояло в іншій кімнаті. Але найстрашніше, що загинула дитина сусідів – дворічна дівчинка.

«Боже, Лізонька... Гарнесенька дитинка, кучерявенька, біленька, така дівчинка хороша, єдина дитина в сім’ї. Це страшне горе… Оце так нас «привітали» з Трійцею, с..и. Будьте прокляті!» – каже жінка.

Будинок, частина якого перетворилася на руїни, за радянських часів був відомчим – у ньому мешкали зоотехніки. Це була звичайна двоповерхівка в тихому передмісті обласного центру, кажуть мешканці району.

Як почуваються поранені

Любов Синельникова також жила тут. Того вечора жінка щойно повернулася з дачі. Її квартиру майже повністю рознесло, у Любові – поранення в голову та руку.

Кинулася до дверей, а їх перекосило, не могла вийти. Почала кричати

«Сіла в спальні, балакала по телефону. І тут – вибух. Мене відкинуло хтозна куди. Вилетіли вікна, двері. Кинулася до дверей, а їх перекосило, не могла вийти. Почала кричати. Чоловіки почули, відчинили сокирою, повели на «швидку»», – говорить вона.

Загалом через ракетний удар тут поранено 22 людини, з них п’ятеро дітей. Трьох із них вчора прооперували. 17 людей ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, осколкові рани та забої. За словами заступника голови ОВА Миколи Клянцка, загрози життю немає, стан усіх пацієнтів – стабільний.

З-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: трьох чоловіків та жінку.

Подружжя Олена й Олександр Токарі – також із цього будинку. Їхня квартира на першому поверсі – найдальша від епіцентру вибуху. Хвилею винесло всі вікна, поперевертало меблі й речі.

Вимітають уламки битого скла, зламане – виносять на смітник.

«Я на кухні була, а донька – в кімнаті. Як шандарахнуло! Повносило вікна, скло… Там напроти наш гараж, двері металеві – так їх всередину прямо вбило. Як ви думаєте, який вибух був?! Подряпало, а так – ми всі цілі» – кажуть дружина й чоловік.

Чим допомагають постраждалим на місці

На місці ракетного удару працюють волонтери й доброчинники. Фахівці гуманітарної місії «Проліска» УВКБ ООН складають списки людей, щоб видати найнеобхідніше.

«Записуємо дані людей і надаємо безкоштовну гуманітарну допомогу. Матраци, спальники, подушки, посуд, ліхтарі, термоси. Можливо, ці люди будуть їхати до родичів, можливо, в місця поселення. А це – речі першої необхідності», – розказав співробітник місії Володимир.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ракета, частково зруйновані. За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, яка сьогодні перебуває з візитом у Дніпрі, будинки в епіцентрі вибуху відновленню не підлягають.

Понівечено ще десять приватних будинків, авто, магазини, газопроводи.

Поліція організувала збір заяв про пошкоджене майно неподалік від місця трагедії.

Підприємиця Любов – власниця двох магазинів, на які полетіли уламки. В будівлях, де торгували харчами, вибиті вікна, пробитий дах, бите скло.

«Ми вже описали, один магазин, пошкодження. Залишився – другий. Про компенсації ще нічого не відомо», – говорить вона.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, російські війська вдарили по передмістю Дніпра ракетою «Іскандер-К». Поліція області відкрила провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці продовжують оглядати територію району та збирати речові докази.