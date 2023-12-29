«Черговий прояв терору»: Зеленський щодо масованого удару РФ

Росія завдала «найбільш масованої» атаки по території України, повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет і «шахеди», – йдеться в заяві.

За словами президента, «мішені» вже для Росії звичні» – понад 100 приватних будинків зруйновано або пошкоджено, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгових і складських приміщень.

Також президент сказав, що «важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору».

Зеленський наголосив, що багато лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України та українців, він вдячний кожному, особливо тим, «хто допоміг нашій державі з ППО».

«Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. З урахуванням того, що російські терористи спеціально намагалися обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад – до цих покидьків, додому, в Росію, звідки вона і прийшла», – додав президент.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки, розповіли в МЗС.