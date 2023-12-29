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Новини | Суспільство

Київ: під завалами складської будівлі знайшли дев’ятого загиблого

Віталій Кличко додав, що пошук людей під завалами триває
Віталій Кличко додав, що пошук людей під завалами триває

У Києві знайшли ще одного загиблого під уламками складської будівлі, ураженої в ході російської повітряної атаки – про це заявив мер Києва Віталій Кличко увечері 29 грудня.

«Станом на 18:00 з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували вісьмох постраждалих. Та дістали дев’ятьох тіл загиблих», – написав він у своєму телеграмі.

Кличко додав, що пошук людей під завалами триває.

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Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про щонайменше 21 загиблого та 132 поранених внаслідок атаки.

Масована атака України 29 грудня: ракети над Києвом (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масована атака України 29 грудня: ракети над Києвом (фото)

29 грудня 2023 року Росія завдала масованої атаки по території всієї України.

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