Київ: під завалами складської будівлі знайшли дев’ятого загиблого

У Києві знайшли ще одного загиблого під уламками складської будівлі, ураженої в ході російської повітряної атаки – про це заявив мер Києва Віталій Кличко увечері 29 грудня.

«Станом на 18:00 з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували вісьмох постраждалих. Та дістали дев’ятьох тіл загиблих», – написав він у своєму телеграмі.

Кличко додав, що пошук людей під завалами триває.

Читайте також: Рятувальники ліквідовують наслідки удару в Смілі, відомо про 9 постраждалих

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про щонайменше 21 загиблого та 132 поранених внаслідок атаки.