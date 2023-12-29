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Рятувальники ліквідовують наслідки удару в Смілі, відомо про 9 постраждалих

Раніше, після обіду 29 грудня, голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російська ракета вдарила по приватному сектору Сміли
Раніше, після обіду 29 грудня, голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російська ракета вдарила по приватному сектору Сміли

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по приватному сектору, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За оновленими даними служби, наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – одна дитина.

«Також пошкоджені 51 приватний будинок. Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель», – повідомляє ДСНС.

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Раніше, після обіду 29 грудня, голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російська ракета вдарила по приватному сектору Сміли.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих та 132 поранених внаслідок ранкової атаки.

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