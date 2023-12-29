Рятувальники ліквідовують наслідки удару в Смілі, відомо про 9 постраждалих

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по приватному сектору, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За оновленими даними служби, наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – одна дитина.
«Також пошкоджені 51 приватний будинок. Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель», – повідомляє ДСНС.
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Раніше, після обіду 29 грудня, голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російська ракета вдарила по приватному сектору Сміли.
Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.
Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих та 132 поранених внаслідок ранкової атаки.
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