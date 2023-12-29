У Києві виявили сімох загиблих через ракетний удар Росії

Спершу ДСНС повідомила про виявлення шостого загиблого. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники знайшли тіло сьомої жертви.

У Києві виявили тіло шостого загиблого внаслідок російського ракетного удару – про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 грудня.

«Київ. З-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи», – йдеться в заяві.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі вивільнили тіло ще одного загиблого.

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Відтак наразі відомо про сімох загиблих у зруйнованому цеху. Ще вісьмох людей, які були на місці, врятували.

За даними Київської міської військової адміністрації, відомо про 30 постраждалих внаслідок атаки.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про загалом 20 загиблих та 132 поранених внаслідок атаки.