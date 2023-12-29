Голова Черкащини: російська ракета влучила в приватний сектор у Смілі

Російські війська вдарили по місту Сміла в Черкаській області 29 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один – важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків», – заявив він.

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Табурець додав, що на місці працюють відповідні служби, постраждалим надається допомога.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі МВС відомо про щонайменше 19 загиблих внаслідок атаки та 132 поранених по всій країні.