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Голова Черкащини: російська ракета влучила в приватний сектор у Смілі

Ігор Табурець додав, що на місці працюють відповідні служби, постраждалим надається допомога
Ігор Табурець додав, що на місці працюють відповідні служби, постраждалим надається допомога

Російські війська вдарили по місту Сміла в Черкаській області 29 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один – важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків», – заявив він.

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Табурець додав, що на місці працюють відповідні служби, постраждалим надається допомога.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі МВС відомо про щонайменше 19 загиблих внаслідок атаки та 132 поранених по всій країні.

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