Найбільша повітряна атака Росії на Україну: навіщо?

Вранці 29 грудня Росія завдала наймасовішого ракетно-дронового удару по Україні за весь час війни. Спочатку агресор запустив «Шахеди» з північного та південно-східного напрямку – лише 36 штук.

Близько третьої ночі росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які вийшли на пускові рубежі близько шостої ранку. Вони запустили щонайменше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Близько п'ятої ранку росіяни підняли дальні бомбардувальники Ту-22М3 у Курській області, які випустили 8 крилатих ракет Х-22/Х-32.

Водночас армія Росії вдарила по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Разом з ними агресор випустив не менше 14 ракет, які летіли в Україну балістичною траєкторією – С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Білгородської областей РФ.

О пів на сьому ранку злетіли 5 винищувачів МіГ-31К, які запустили 5 ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області. Крім цього, з літаків тактичної авіації Су-35 росіяни випустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

«Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно, – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. – Фактично летіло все… хіба що «Калібрів» не було».

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Вибухи лунали у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові, Запоріжжі. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, Сили оборони збили 114 зі 158 повітряних цілей. Загинули щонайменше 20 людей.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Навіщо Росія завдала найбільший ракетно-дроновий удар по Україні напередодні Нового року?

Якого ефекту досягне Путін на Заході, де зараз буксує військова та фінансова допомога Україні?

І як довго Кремль може завдавати таких ударів?