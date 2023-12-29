До семи зросло число загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю

У Запоріжжі число загиблих унаслідок ранкового ракетного удару зросло до семи, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Наразі відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжуються», – написав чиновник.

Раніше про зростання числа жертв, по чотири, повідомили представники місцевої влади в Києві та Одесі.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.