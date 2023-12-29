Повітряна атака Росії: Кулеба розповів про розмову з Боррелем із бомбосховища МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з високим представником Євросоюзу з зовнішніх справ Жозепом Боррелем – про це він повідомив 29 грудня.

За його словами, під час розмови, яку міністр вів, перебуваючи в бомбосховищі Міністерства закордонних справ, Боррель висловив Україні підтримку ЄС перед обличчям «брутальної атаки Росії».

«Ми домовилися активізувати наші спільні зусилля для поставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони. Я подякував високому представнику за всю політичну та особисту підтримку в 2023 році. Я підкреслив, що наші два головні оборонні пріоритети на наступний рік – прискорити постачання артилерійських боєприпасів і усунути всі перешкоди для нарощування європейської оборонної промисловості», – заявив Кулеба.

Він передав слова Борреля, за якими блок вживає заходів для прискорення доставки обіцяних артилерійських снарядів і швидкого розвитку оборонної промисловості Євросоюзу.

Розмова також стосувалася прийдешнього саміту ЄС 1 лютого, на якому, як очікує голова МЗС, затвердять механізм Ukraine Facility.

«У зв’язку з цим я поінформував високого представника, що український уряд сьогодні схвалив план реформ, необхідний для запуску Ukraine Facility», – додав міністр.

Боррель, своєю чергою, назвав «варварською» атаку Росії 29 грудня.

«ЄС має намір у 2024 році надати додаткове військове обладнання для підтримки України в протистоянні вторгненню Росії. Боротьба України за свободу проти тиранії – це спільна боротьба», – заявив він.

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Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих та 132 поранених внаслідок атаки.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні 2023 року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».