За повідомленням Повітряних сил, російська армія випустила по українських містах 158 засобів повітряного нападу, силам ППО вдалося знищити 114 з них – 87 крилатих ракет типу Х та 27 ударних БПЛА Shahed. Станом на 13:00 Національній поліції було відомо про 18 загиблих та щонайменше 132 поранених в різних містах України. Радіо Свобода зібрало фотографії із Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Львова та Києва, де руйнувань зазнали навчальні заклади, торговельні та складські приміщення, житлові багатоповерхівки та приватні оселі.

Більше фото наслідків атаки РФ на різні райони Києва дивіться у цьому репортажі.