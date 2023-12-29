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Репортаж з атакованих 29 грудня міст України: руйнування від «наймасованішої атаки з повітря» (фотогалерея)

За повідомленням Повітряних сил, російська армія випустила по українських містах 158 засобів повітряного нападу, силам ППО вдалося знищити 114 з них – 87 крилатих ракет типу Х та 27 ударних БПЛА Shahed. Станом на 13:00 Національній поліції було відомо про 18 загиблих та щонайменше 132 поранених в різних містах України. Радіо Свобода зібрало фотографії із Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Львова та Києва, де руйнувань зазнали навчальні заклади, торговельні та складські приміщення, житлові багатоповерхівки та приватні оселі.

Більше фото наслідків атаки РФ на різні райони Києва дивіться у цьому репортажі.

ЛЬВІВ &ndash; Під удар 29 грудня потрапив житловий квартал, пошкоджень зазнали 10 будинків, три школи і дитячий садочок
1 ЛЬВІВ – Під удар 29 грудня потрапив житловий квартал, пошкоджень зазнали 10 будинків, три школи і дитячий садочок
ЛЬВІВ&nbsp;&ndash; Уламки ракети на дереві
2 ЛЬВІВ – Уламки ракети на дереві
ЛЬВІВ &ndash;&nbsp;За останніми даними Львівської обласної військової адміністрації, 40-річний чоловік загинув, а 15 людей зазнали поранень різного ступеня.&nbsp; Міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода заявив, що життю травмованих жителів нічого не загрожує
3 ЛЬВІВ – За останніми даними Львівської обласної військової адміністрації, 40-річний чоловік загинув, а 15 людей зазнали поранень різного ступеня. 

Міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода заявив, що життю травмованих жителів нічого не загрожує
ЛЬВІВ &ndash; Пошкодження в одній зі шкіл через атаку 29 грудня
4 ЛЬВІВ – Пошкодження в одній зі шкіл через атаку 29 грудня
ЛЬВІВ &ndash; У житловій багатоповерхівці вибило вікна. Один із постраждалих Андрій Гриців розповів, що &laquo;вибух був неймовірної сили&raquo;. Його магазин зруйнований. &laquo;Продавчиня запізнилася на 20 хвилин, якби прийшла швидше, то була б під руїнами. Тепер вже нема з чого жити&raquo;, &ndash; каже чоловік
5 ЛЬВІВ – У житловій багатоповерхівці вибило вікна.

Один із постраждалих Андрій Гриців розповів, що «вибух був неймовірної сили». Його магазин зруйнований. «Продавчиня запізнилася на 20 хвилин, якби прийшла швидше, то була б під руїнами. Тепер вже нема з чого жити», – каже чоловік
ОДЕСА &ndash; Багатоквартирний будинок, пошкоджений через ракетну атаку 29 грудня
6 ОДЕСА – Багатоквартирний будинок, пошкоджений через ракетну атаку 29 грудня
ОДЕСА &ndash; Багатоквартирний будинок, пошкоджений через ракетну атаку 29 грудня. У ньому сталася пожежа
7 ОДЕСА – Багатоквартирний будинок, пошкоджений через ракетну атаку 29 грудня. У ньому сталася пожежа
ОДЕСА &ndash; У деяких квартирах повибивало вікна. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки були пошкоджені 19 житлових багатоповерхівок і два приватних будинки. Руйнувань зазнали близько 70 квартир
8 ОДЕСА – У деяких квартирах повибивало вікна.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки були пошкоджені 19 житлових багатоповерхівок і два приватних будинки. Руйнувань зазнали близько 70 квартир
ОДЕСА &ndash; Влада повідомила, що ракетна атака РФ на Одесу 29 грудня забрала життя чотирьох містян
9 ОДЕСА – Влада повідомила, що ракетна атака РФ на Одесу 29 грудня забрала життя чотирьох містян
ДНІПРО &ndash; Ракета влучила у торговельний центр. За інформацією голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, також руйнувань зазнав пологовий будинок, пошкоджені вісім адмінбудівель, щонайменше 20 багатоповерхівок, 1 приватний будинок та автомобілі
10 ДНІПРО – Ракета влучила у торговельний центр. За інформацією голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, також руйнувань зазнав пологовий будинок, пошкоджені вісім адмінбудівель, щонайменше 20 багатоповерхівок, 1 приватний будинок та автомобілі
ДНІПРО &ndash; За даними влади області, внаслідок російської атаки 29 грудня в місті загинули 6 людей, 28 постраждало. Серед них &ndash; 1,5-річна дитина
11 ДНІПРО – За даними влади області, внаслідок російської атаки 29 грудня в місті загинули 6 людей, 28 постраждало. Серед них – 1,5-річна дитина
ДНІПРО &ndash; Пошкоджене приміщення банку
12 ДНІПРО – Пошкоджене приміщення банку
ДНІПРО &ndash; Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що станом на 12:00 у місті були вибиті щонайменше 2500 вікон
13 ДНІПРО – Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що станом на 12:00 у місті були вибиті щонайменше 2500 вікон
ЗАПОРІЖЖЯ &ndash; За даними влади, внаслідок ракетної атаки РФ по місту був зруйнований приватний будинок. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, вибуховою хвилею та уламками також було пошкоджені багатоповерхівки в одному з районів міста
14 ЗАПОРІЖЖЯ – За даними влади, внаслідок ракетної атаки РФ по місту був зруйнований приватний будинок. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, вибуховою хвилею та уламками також було пошкоджені багатоповерхівки в одному з районів міста
ЗАПОРІЖЖЯ &ndash; Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку
15 ЗАПОРІЖЖЯ – Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку
ЗАПОРІЖЖЯ &ndash; Наразі відомо про сімох загиблих у Запоріжжі внаслідок удару 29 грудня
16 ЗАПОРІЖЖЯ – Наразі відомо про сімох загиблих у Запоріжжі внаслідок удару 29 грудня
ЗАПОРІЖЖЯ &ndash;&nbsp;Розбір завалів триває. Відомо, що 13 людей були травмовані
17 ЗАПОРІЖЖЯ – Розбір завалів триває. Відомо, що 13 людей були травмовані
КИЇВ &ndash; Чорний дим над містом від влучань ракет 29 грудня. Більше фото наслідків атаки на Київ дивіться у цьому репортажі
18 КИЇВ – Чорний дим над містом від влучань ракет 29 грудня.

Більше фото наслідків атаки на Київ дивіться у цьому репортажі
КИЇВ &ndash; Під час атаки була пошкоджена будівля станції метро &laquo;Лук&#39;янівська&raquo;. На деякий час рух цією станцією було призупинено
19 КИЇВ – Під час атаки була пошкоджена будівля станції метро «Лук'янівська». На деякий час рух цією станцією було призупинено
КИЇВ &ndash; Ракетна атака РФ, за даними ДСНС, спричинила пожежу на складі площею 3000 м&sup2;. Влада міста повідомила про п&#39;ятьох загиблих і 30 постраждалих
20 КИЇВ – Ракетна атака РФ, за даними ДСНС, спричинила пожежу на складі площею 3000 м². Влада міста повідомила про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих
КИЇВ &ndash; У Святошинському районі пошкоджені автівки
21 КИЇВ – У Святошинському районі пошкоджені автівки

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