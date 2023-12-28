Єрмак провів розмову з Сійярто щодо зустрічі Зеленського та Орбана

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто – про це він повідомив 28 грудня.

За його словами, розмова відбулося в продовження розмови президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому. Також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху», – заявив Єрмак.

Сійярто також повідомив про розмову, сказавши, що вона відбулася на виконання угоди, досягнутої кілька тижнів тому. Він додав, що чекає на особисту зустріч у січні. При цьому голова угорського МЗС заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції «за мир».

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Угорщина послідовно критикує військову допомогу Україні під різними приводами. У жовтні 2023 року Орбан заявив, що ого країна продовжує спілкування з Росією «заради миру».

Наприкінці серпня Віктор Орбан під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО.

У відповідь на це в МЗС заявили, що «Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.