Клименко: зараз відомо про 30 загиблих внаслідок ранкового удару Росії по регіонах України

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив кількість загиблих внаслідок ранкової повітряної атаки Росії по регіонах України 29 грудня.

«Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України», – написав він увечері в п’ятницю.

Крім того, рятувальники надали допомогу 53 людям, в тому числі вісьмох дістали з-під завалів, додав міністр.

Протягом дня тривали, зокрема, пошукові роботи на місці складського приміщення в Києві, де внаслідок атаки спалахнула пожежа. Наразі знайшли дев’ятьох загиблих.

Читайте також: Байден відреагував на масований удар Росії по Україні

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні перерахував вражені Росією об’єкти: пошкоджені або зруйновані понад 100 приватних будинків, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, торговельні й складські приміщення.

Крім того, після обіду російські війська завдали удару по Смілі, відомо про дев’ятьох поранених, серед них дитина.