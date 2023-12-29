Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку Росії – Кулеба

Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН, йдеться в повідомленні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

«Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури», – зазначив очільник МЗС.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки, розповіли в МЗС.