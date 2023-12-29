Генштаб: ЗСУ за добу відбили 15 атак на Авдіївському напрямку

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, на півночі суттєво не змінювалася – про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 29 грудня.

Протягом поточної доби командування зафіксувало 31 бойове зіткнення на фронті.

Зокрема, Сили оборони відбили сім російських атак біля Синьківки на Куп’янському напрямку, ще одну – біля Андріївки на Бахмутському напрямку, де армія Росії намагалася відновити втрачене положення.

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«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито три атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив п’ять безуспішних атак на позиції наших захисників», – йдеться в зведенні.

На Шахтарському та Лиманському напрямку Генштаб не фіксував російських штурмових дій.

Також ЗСУ відбили російську атаку на захід від Вербового на Запоріжжі і дев’ять штурмів своїх позицій на лівому березі Дніпра.

Командування звітує про 10 авіаударів Сил оборони по місцях скупчення російських військ і техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах, а також про ураження ракетними військами загалом 12 російських військових цілей.