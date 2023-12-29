Росіяни хочуть «миру» та «закінчення СВО» – опитування

Від нового року росіяни чекають «миру, мирного неба та закінчення СВО» («спеціальна воєнна операція», офіційний російський замінник слову «війна» – ред.), така відповідь була найпопулярнішою на запитання про новорічні побажання, йдеться у повідомленні дослідницької групи Russian Field, яка провела відповідне опитування.

Відповідь про побажання миру дали 50% респондентів, ще 40% респондентів побажали б здоров'я.

Також респонденти побажали б «терпіння, оптимізму, не здаватися, не сумувати» (14%), щастя та радості (13%), «благополуччя загалом» (11%). Варіант «грошей та підвищення зарплат» набрав 10%.

У середині листопада Russian Field опублікували результати опитування про війну в Україні. З нього випливало, що частка росіян, які виступають за мирні переговори з Україною, вперше з початку війни перевищила частку прихильників продовження бойових дій. Близько 48% респондентів вважають, що Росія має перейти до мирних переговорів, натомість за продовження бойових дій виступають 39% учасників опитування.