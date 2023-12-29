Генсек ООН прокоментував нічні обстріли України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив «широкомасштабні» нічні атаки Росії на українські міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.

«Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні. Атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися», – йдеться у його заяві під час засідання Ради Безпеки ООН.

Генсек ООН також акцентував увагу на «загибелі та пораненні великої кількості цивільних осіб, а також масштабних руйнуваннях будинків та об'єктів інфраструктури».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.