США в ООН: Росія відволікала Радбез, поки готувала «наймасштабнішу» ракетну атаку на Україну

Сполучені Штати звинуватили РФ у «цілеспрямованому відволіканні» Ради Безпеки ООН темами про Революцію гідності в Україні десятирічної давнини, поки в Москві готували «наймасштабніший» ракетно-повітряний удар по українських містах, наголосив під час термінового засідання РБ ООН радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі.

«Два дні тому РФ організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на чинну ситуацію в Україні», – зауважив представник США.

Він назвав це «абсурдним» та підкреслив, що в той же час у Москві розробляли «наймасштабніший» ракетно-повітряний удар по Україні.

«Саме на це Росія відволікала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення», – зауважив Келлі.

У цьому зв’язку він підтвердив позицію США, оприлюднену президентом Джо Байденом, назвавши напад РФ «суворим нагадуванням», що президент РФ Володимир Путін «не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосивши, що його потрібно зупинити».

«Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні», – наголосив представник США.

Він також підкреслив, що «будь-яка злочинна брехня росіян про начебто «удари по військових цілях» не зітре та не приховає руїн по всій території в країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.