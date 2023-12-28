Армія РФ завдала удару по селу на Запоріжжі, є загиблі і поранені – ОВА

Війська РФ з артилерії завдали удару по селу Біленьке у Запорізькій області – загинули дві людини, ще троє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району. Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено», – написав він у телеграмі.



Також вибухова хвиля пошкодила автівку, додав Малашко.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.