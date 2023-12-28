ОВА: війська РФ обстріляли Вовчанськ – загинула людина, ще одна поранена

Російська війська, за попередніми даними з реактивних систем залпового вогню, обстріляли Вовчанськ – загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Близько 10:00 відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці», – написав він у телеграмі.



За його даними, також внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.