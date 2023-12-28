Генштаб повідомив про понад пів сотні зіткнень на фронті, 32 атаки сил РФ біля Авдіївки

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав 1 ракетний і 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, найбільше на Авдіївському, де загарбники «не полишають спроб оточити Авдіївку» – 32.

«На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч і відступив», – йдеться в повідомленні.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська для наступу активно застосовують броньовану техніку, близько 60% якої знищують українські воїни, «решта швидко відступає». В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він також заявив, що наступний рік на фронті може бути «ще важчим».

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський 27 грудня повідомив, що на Лиманському напрямку війська РФ відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ із району Серебрянського лісництва і розширення Торського виступу.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку і створити умови для блокування Куп’янська.