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Рада безпеки ООН починає засідання, про яке просила Україна після останньої масованої атаки Росії

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

Засідання Ради безпеки Організації об’єднаних настрій, запит на яке раніше подала Україна, починається увечері 29 грудня за Києвом.

Початок засідання анонсував раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

«Засідання Радбезу ООН, про яке попросила Україна разом із понад 30 країнами-членами після останніх жахливих атак на Україну, почнеться о 4 годині за східним часом / о 23 годині за українським часом», – написав він.

Згідно з сайтом, засідання має на порядку денному «підтримку миру та безпеки в Україні».

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.

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