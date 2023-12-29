Голова Пентагону поспілкувався з Умєровим: йшлося про атаки РФ та підтримку союзників

Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався із головою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє пресслужба американського відомства.

Відомо, що сторони обговорили загрози ракетно-повітряних атак з боку Росії, а також останній «масштабний» напад сил РФ на українські міста у ніч проти 29 грудняю

При цьому, Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн «залишатимуться непохитними» в підтримці народу України.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.