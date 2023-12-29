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Голова Пентагону поспілкувався з Умєровим: йшлося про атаки РФ та підтримку союзників

Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався із головою Пентагону Ллойдом Остіном
Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався із головою Пентагону Ллойдом Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався із головою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє пресслужба американського відомства.

Відомо, що сторони обговорили загрози ракетно-повітряних атак з боку Росії, а також останній «масштабний» напад сил РФ на українські міста у ніч проти 29 грудняю

При цьому, Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн «залишатимуться непохитними» в підтримці народу України.

Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.

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