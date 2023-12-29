Сили РФ знову атакують Україну: військові кажуть про загрозу «шахедів»

Сили РФ ввечері, 29 грудня, знову запустили по України ударні дрони-камікадзе, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією відомства, дрони-камікадзе фіксують у Миколаївській області. Вони прямують у бік Одеської області.

Загроза застосування ударних дронів є і для Кіровоградської області.

Станом на 22.45, за інформацією Повітряних сил, дрони вже спостерігають у Вінницькій області. Вони летять у західному напрямку. Є загроза для Хмельницької області.

Крім того, згодом стало відомо, що «шахеди» рухаються у напрямку Черкаської області.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

За даними МЗС України, попередньо, внаслідок ударів загинули 30 людей, понад 160 – були поранені.