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Сили РФ знову атакують Україну: військові кажуть про загрозу «шахедів»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року (ілюстративне фото)
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року (ілюстративне фото)

Сили РФ ввечері, 29 грудня, знову запустили по України ударні дрони-камікадзе, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією відомства, дрони-камікадзе фіксують у Миколаївській області. Вони прямують у бік Одеської області.

Загроза застосування ударних дронів є і для Кіровоградської області.

Станом на 22.45, за інформацією Повітряних сил, дрони вже спостерігають у Вінницькій області. Вони летять у західному напрямку. Є загроза для Хмельницької області.

Крім того, згодом стало відомо, що «шахеди» рухаються у напрямку Черкаської області.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

За даними МЗС України, попередньо, внаслідок ударів загинули 30 людей, понад 160 – були поранені.

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