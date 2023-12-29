Росія хоче знести щонайменше 30% приватного сектора в Маріуполі – радник мера

Російські окупанти збираються знести щонайменше 30% приватного сектора в окупованому Маріуполі на Донеччині, зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, «це становить щонайменше 40% справжньої історичної забудови міста».

«Такий «подарунок» під новорічну ялинку поклали гауляйтери Маріуполя і Донецької області. Мова про фантастичний план розбудови єдиного транспортного вузла на місці зруйнованого залізничного вокзалу», – йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка вже у 2024 році окупанти мають розпочати «підготовчі роботи». Радник мера пояснює, що «вони повинні будуть «зачистити» приватний сектор Маріуполя».

«І ще один нюанс. Тут жодних компенсацій не передбачено взагалі. Викуп за оціночною вартістю максимум. Тобто будинок за ціною собачої будки», – додав він.

Редакція Радіо Свобода неможе наразі перевірити ці даніз незалежних джерел через окупацію Маріуполя силами РФ.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.