У Запоріжжі провели автопробіг на підтримку українських військовополонених-оборонців Маріуполя

У центрі Запоріжжя 24 грудня відбувся автопробіг на підтримку українських військових, бійців Маріупольського гарнізону, що нині перебувають у російському полоні. Організаторами акції виступили рідні та близькі військовополонених, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами організаторів, акція має на меті привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблеми повернення українських військовополонених.

Амбасадорка акції, запорізька волонтерка Ольга Плечун вважає: широкий загал сприймає полон як просто утримання, тоді як умови перебування українських військових у російському ув’язненні – це «повільна смерть».

«Наших хлопців катують. Нам потрібні обміни. Наш ворог не є благородним: вони не дотримуються жодних конвенцій. Вони засуджують наших хлопців за кримінальним кодексом, що вже порушує права військовополонених. Наші хлопці на Півночі (Росії – ред.), в якихось таборах сурового утримання. Цього не може бути і не повинно бути, тому ми намагаємось докричатися до всіх міжнародних організацій, до Червоного Хреста, до ООН, які давали нам гарантії, що хлопці вийдуть на два-три місяці, але вже друге свято, друге Різдво, вони в полоні. Чи живі, чи нагодовані, ми не знаємо – немає зв’язку, немає ніяких гарантій», – каже Плечун.

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Аби привернути увагу міжнародної спільноти, учасники акції розмістили на своїх автівках відповідні плакати іноземним мовами.

«Звертаємось і пишемо до Червоного Хреста, до політиків. Куди можемо, туди і звертаємось. Рік назад була остання інформація. Син, як і всі наші хлопці, спочатку там боронив, а потім довго вважався зниклим безвісти. А потім ми побачили його на відео, яке викладали телеграм-канали Російської Федерації», – каже учасниця акція на ім’я Ольга, чий син служив у запорізькій частині 3029 Нацгвардії. Ця частина брала участь у обороні Маріуполя.

В рамках автопробігу близько 40 автівок учасників з прапорами підрозділів та відповідними плакатами проїхалися Набережною магістраллю та спальними районами Запоріжжя.

Військова Патронатної служби «Азову» на позивний «Шрі-Ланка», яка долучилась до акції, каже, що чекає з полону безліч своїх друзів, які захищали Маріуполь і зараз перебувають на окупованій території.

«Оскільки наша служба займається в тому числі звільненими з полону – ми їх зустрічаємо, займаємось їх реабілітацією, адаптацією, я буквально з перших вуст знаю, в якому стані повертаються наші хлопці. Це дуже страшно. Це дуже сильне виснаження і психічне, і фізичне. І саме тому я тут сьогодні. Я вважаю, що треба за них боротись, як найшвидше треба їх повернути, бо кожен день там це менше їх здоров’я, життя. Маємо повернути їх, дочекатися кожного і не маємо замовкати ні на день», – розповіла вона.

За словами «Шрі-Ланки», дані про умови утримання в полоні патронатна служба отримує лише від тих військових, яких звільнили з полону. А оскільки жодних обмінів давно не було, немає й інформації.

«Ми взагалі не знаємо, де наші люди, в якому вони стані, як у них там здоров’я, хоча всі норми Женевської конвенції в себе включають зв’язок з рідними, хоча б з певною періодичністю, медичний догляд, передачу списків. У нас навіть не має точної інформації, хто з наших людей взагалі знаходиться в полоні. Тобто ми можемо про це здогадуватися. Але ситуації. Коли люди майже два роки не знають, чи живі їхні рідні – може, вони в полоні, може вони згинули. Це дуже страшна ситуація».

23 і 24 грудня аналогічні акції пройшли в Києві, Вінниці, Тернополі, Павлограді, Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах України

Раніше, 17 грудня близько двох сотень близьких українських полонених зібрались в центрі Запоріжжя, під стінами Запорізької ОВА, аби нагадати про долю своїх близьких. У акції взяли участь родичі полонених бійців бригади «Азов», частин 3029, 3033, 3057 Національної гвардії, 55-ої артбригади, частин морської піхоти, прикордонних підрозділів.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4 337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.