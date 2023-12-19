Найближчим часом наш трек відкриється – Зеленський про повернення військовополонених

Президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції заявив, що наразі ведеться робота щодо домовленостей про обмін військовополоненими. Про це він сказав відповідаючи, на запитання журналістки Радіо Свобода Роксолани Бичай.

Президент підтвердив, що обмінний процес ускладнений, але не уточнив причини ситуації, яка склалася:

«Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес. Буде не дуже етично… Трек відкриється, зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути», – сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що з поверненням з полону дітей допомагає Катар. Окремо президент подякував адміністрації Палестини, владі Ізраїлю та Катару за допомогу з поверненням українців, які перебували у Секторі Гази.

«Що стосується кримчан – складна ситуація. Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму», – зазначив Зеленський.

Також він додав, що окремо триває робота зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами над тим, щоб повернути українців з полону.

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив на початку грудня, що Росія заблокувала обмін військовополоненими.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4 337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити. Востаннє обмін військовополоненими відбувся у серпні 2023 року. Тоді Україна повернула 22 військових.