Путін, НАТО і можливий розпад Росії: що може зупинити РФ? Інтерв’ю з Андрієм Загороднюком

Ексміністр оборони України в 2019–2020 роках, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода підсумував події на фронті за 2023 рік. Він зазначив, що на більшості напрямків ЗСУ зберігають оборонну позицію.

Що може переломити ситуацію? Що означають для Володимира Путіна загарбані українські території? Що може стримати Путіна? Які є ризики від можливої перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа? Чому є неоднозначними заяви Трампа посилили НАТО? А також – чи буде «відкрита» ядерна скринька і в якому випадку Росія може «посипатися»?

Про це та інше у відеоінтерв'ю: