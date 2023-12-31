Новорічне привітання Зеленського: «маємо жити за правилом – або працюєш, або воюєш»

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні закликав українців жити за правилом «або працюєш, або воюєш».

Зеленський подякував усім українцям, які поставили своє життя на паузу, відклали все на потім, на «після перемоги», а також всім, хто каже: «Я працюю, і це не подвиг, а обов’язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма». А також тим, хто знає, що війни не закінчуються самі собою, а їх закінчують, а перемогу не отримують, а здобувають.

«І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що це знає кожен, хто живе за формулою «мушу робити більше, ніж можу», а не питає себе щодня, що він може зробити.

«Бо саме це означає слово «перемогти». Нашою мовою. Перемогти, пересилити себе, перебороти, зробити надзусилля й зробити більше, ніж здавалося на перший погляд. Бо насправді кожен із нас здатен на більше. Це щодня доводять наші героїчні люди. Наші герої», – додав він.

Під час новорічного привітання український президент зауважив, що «Росія не так сильно боїться тиску міжнародних організацій, як єдності українського народу».

«Сьогодні ми разом зустрічаємо Новий рік. За нашим часом. І рівно о 12-й ми будемо разом співати наш гімн – гімн України. З любов’ю до України. І ця любов – сильніша за окупацію. Ця любов до України – рушійна сила, якої так бояться загарбники. І Крим, Донбас, Луганщина, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь – усі наші – знайте: вороги насправді вас дуже сильно бояться. Не міжнародних організацій із політичними закликами, а українського духу українських людей, які доводили, доводять і доведуть, що ми сильніші. За неволю. Сильніші за ворога. Сильніші за цю війну. Бо ми – такий народ», – наголосив Зеленський.

Також президент побажав тим, хто вагається, «наступного року зробити сміливий вибір».

«Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома», – заявив він.

Зеленський також побажав кожному, хто вже знайшов себе у спільній справі, щоб «поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті».

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також звернулися до українців напередодні Нового року.