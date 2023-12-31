Папа Римський в останній день року закликав молитись за «мученицький український народ»

Папа Римський Франциск після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 31 грудня 2023 року закликав «не припиняти молитися за народи, які страждають від війни», згадавши першим «мученицький український народ».

«Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші», – зазначив понтифік.

Папа Римський задав риторичні питання: «Скільки життів було загублено у збройних конфліктах? Як же багато смертей? Скільки руйнувань, скільки страждань, скільки бідності?».

«Ті, хто має інтерес у цих конфліктах, прислухайтеся до голосу сумління. І не забуваймо про багатостраждальних рохінджа!» – наголосив Франциск.

Папа також скерував думку до Нігерії, де святкування Різдва були «позначені актами насильства та нападами в штаті Плато, що призвели до численних жертв».

Раніше папа Римський Франциск, звертаючись до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані, у різвяному посланні попросив миру для України.