Католицькі священники зможуть благословляти одностатеві пари

Папа Римський Франциск дозволив священникам благословляти одностатеві пари, що є значним прогресом у ставленні до ЛГБТ в католицькій церкві. Як інформує Бі-Бі-Сі, глава церкви сказав, що священникам слід дозволити благословляти одностатеві та «нерегулярні» пари за певних обставин.

Але Ватикан наголошує, що благословення не має бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути повʼязаним із цивільними союзами чи весіллями. Католицька церква і далі розглядає шлюб як союз між чоловіком і жінкою.

Папа Римський Франциск 18 грудня схвалив документ, виданий Ватиканом, який повідомляє про зміни. Ватикан заявив, що це має бути знаком того, що «Бог вітає всіх», але в документі сказано, що священники повинні ухвалювати рішення в кожному конкретному випадку.

Представляючи текст, кардинал Віктор Мануель Фернандес сказав, що нова декларація залишається «твердою щодо традиційної доктрини церкви про шлюб». Але він додав, що відповідно до «пастирського бачення» папи щодо «розширення» привабливості католицької церкви нові вказівки дозволять священникам благословляти стосунки, які все ще вважаються грішними.

У католицькій церкві благословення — це молитва або благання, яке зазвичай виголошує служитель, прохаючи Бога прихильно поглянути на людину або людей, яких благословляють.

Декларація означає пом’якшення тону католицької церкви, хоча й не змінює її позицію. У 2021 році папа Римський казав, що священники не можуть благословляти одностатеві шлюби, оскільки Бог не може «благословити гріх».

Раніше єпископи деяких країн дозволяли священникам благословляти одностатеві пари, хоча позиція церковної влади залишалася незʼясованою.