Ватикан дозволив трансгендерним людям приймати хрещення та бути свідками на вінчанні

Трансгендерні люди можуть приймати хрещення нарівні з цисгендерними вірянами. Про те, що для цього немає перешкод, ідеться в розʼясненні Дикастерії доктрини віри, повідомляє 9 листопада італійська агенція ANSA.



Також трансгендерні люди можуть виступати свідками під час вінчання і бути хрещеними батьками. Винятком є ситуації, в яких існує ризик викликати публічний скандал чи дезорієнтацію у вірян.



Розʼяснення Дикастерії доктрини віри були подані як відповіді на запитання щодо участі представників ЛГБТК у таїнствах хрещення та вінчання, які влітку надіслав до Ватикану бразильський єпископ Хосе Неґрі. Відповіді були надані за підписом очільника Дикастерії кардинала Віктора Мануеля Фернандеса та папи Франциска.



Але кардинал і папа дали недостатньо однозначну відповідь на запитання, чи гомосексуальна пара може хрестити свою дитину, в тому числі зачату в результаті сурогатного материнства. Це, йдеться у відповіді, можливе лише у разі «обґрунтованої надії, що дитина здобуде освіту в католицькій релігії».



У жовтні у Ватикані засідав священний синод, на якому обговорювалися питання щодо становища жінок у церкві та ставлення церкви до ЛГБТ-спільноти. Аналітики припускали, що за його підсумками, попри опір консерваторів, можуть бути ухвалені «революційні» рішення про інклюзивність церкви. Очікується, що підсумкові документи будуть сформульовані та опубліковані не раніше 2025 року.