Премʼєр-міністр Японії призначив радницю щодо прав ЛГБТ+

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда призначив радницю щодо прав ЛГБТ+, нею стала його радниця з прав жінок Масако Морі.

Також Кісіда зустрівся у своєму офісі із представниками груп із захисту прав ЛГБТ+. На зустрічі він вибачився за висловлювання свого колишнього помічника, який сказав, що «йому було б неприємно, якби поряд із ним жила ЛГБТ-пара». Помічника звільнили.

«Ми маємо прагнути до створення суспільства, в якому поважають різноманітність і всі його члени визнають права та гідність один одного», – сказав Кісіда.

Японія залишається єдиною країною «Групи семи», яка не визнає одностатеві союзи та не має законодавства, що забороняє дискримінацію представників ЛГБТ+. У 2023 році Японія стала головою «Групи семи».

Опитування жителів Японії показують, що більшість респондентів виступають за дозвіл на одностатеві шлюби в країні: понад 65% – за результатами лютневого опитування Kyodo News, 54% – за опитуванням медіаорганізації NHK. Японські компанії заявляють, що відсутність закону про одностатеві союзи заважає їм приймати на роботу талановитих людей з усього світу.

15 лютого посол США в Японії повідомив про свою «повну впевненість» у тому, що японський парламент реалізує волю громадськості.

Спільнота ЛГБТ+ обʼєднує людей на основі їхньої різноманітної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.