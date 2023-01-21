Англіканська церква перепросила за гомофобію

Англіканська церква перепросила християн, які належать до ЛГБТ+, за відмову одностатевим парам вінчатися у своїх храмах.

Кілька днів тому Церква Англії запропонувала не дозволяти парам ЛГБТ+ одружуватися в англіканських храмах, продовжуючи наполягати, що шлюб – це союз чоловіка та жінки.

Тепер єпископи вибачилися перед представниками спільноти. «Ми публічно і однозначно підтверджуємо, що ЛГБТ+ бажані й цінні. Усі ми діти Божі, – заявили єпископи у своєму листі. – Випадки, коли ви отримували ворожу та гомофобну відповідь у наших церквах, ганебні. Ми в цьому каємося».

При цьому глава Церкви Англії архієпископ Кентерберійський визнав, що церква все ще дуже розділена з цього питання. «Я впевнений, що дискусії триватимуть. Але це надзвичайно важливий момент не лише для англіканської спільноти та англіканської церкви, але й для всесвітньої церкви», – сказав він.

Представник групи Stonewall, який захищає права ЛГБТ+, заявив агентству Reuters, що вибачень єпископів недостатньо, «коли так багато християн ЛГБТ+ зазнають ворожості та дискримінації за те, що вони такі, які є».