У Росії іноагентами визнали співачку Земфіру, політика Гудкова та інших

Міністерство юстиції Росії 10 лютого оголосило співачку Земфіру «іноземним агентом». Як заявило відомство, співачка «відкрито виступала на підтримку України, а також отримувала підтримку від іноземних джерел».

Крім Земфіри до оновленого реєстру увійшли:

політик Дмитро Гудков – «за заклики до постачання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії»;

політолог Аббас Галлямов – за поширення матеріалів «іноагентів», а також антивоєнні висловлювання;

журналіст Сергій Асланян – за антивоєнні висловлювання та поширення «недостовірної інформації про діяльність органів влади РФ»;

математик та аналітик Сергій Шпількін – за отримання підтримки від іноземних джерел, поширення «недостовірної інформації про діяльність органів влади», а також «спробу дискредитації виборчої системи РФ».

Також у списку є активістки Олександра Казанцева та Тетяна Назамбаєва – за «пропаганду» ЛГБТ і голова фонду «Насилию.нет» Ганна Рівіна — за поширення «недостовірної інформації про діяльність органів влади РФ» та негативну інформацію про російське міністерство оборони, а також антивоєнні висловлювання.

1 грудня 2022 року у Росії набрав чинності закон, що дозволяє масово оголошувати людей «іноагентами».

Законодавство про «іноагентів» у Росії з’явилося у 2012 році. Закон дозволив Мін’юсту визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини.

Згодом з’явилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб.

Російське Міністерство юстиції веде зараз одразу чотири списки «іноземних агентів».

Російське законодавство про «іноземних агентів» регулярно критикують правозахисники, міжнародні організації та професійне співтовариство, які вказують, що такі норми становлять небезпеку для розвитку громадянського суспільства в Росії.