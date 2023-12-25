Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України

Папа Римський Франциск, звертаючись до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані, попросив миру для України

«З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові», – закликав глава Католицької церкви у своєму різдвяному посланні до мирян.

Папа побажав миру Ізраїлю і Палестині, а також звернувся «до населення стражденної Сирії, до населення Ємену» та народу Лівану.

«Нехай же наблизиться день остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном», – побажав Франциск.

Крім того, понтифік закливав не забувати «про напруження й конфлікти, що потрясають регіони Сахелю, Африканського Рогу, Судан, а також Камерун, Демократичну Республіку Конго й Південний Судан».

Крім того, він побажав наближення дня, «коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення».

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. У листопаді Києво-Печерська лавра повідомила, що «на численні прохання парафіян» вирішила перейти на новоюліанський календар.

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