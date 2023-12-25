Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України

Папа Римський Франциск цілує прапор України зі знищеного армією РФ українського села, який йому подарували разом і браслетом із металу з «Азовсталі» та пачкою солі з останньої партії комбінату «Артемсіль». Ватикан, 24 лютого 2023 (фото ілюстративне)
Папа Римський Франциск цілує прапор України зі знищеного армією РФ українського села, який йому подарували разом і браслетом із металу з «Азовсталі» та пачкою солі з останньої партії комбінату «Артемсіль». Ватикан, 24 лютого 2023 (фото ілюстративне)

Папа Римський Франциск, звертаючись до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані, попросив миру для України

«З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові», – закликав глава Католицької церкви у своєму різдвяному посланні до мирян.

Папа побажав миру Ізраїлю і Палестині, а також звернувся «до населення стражденної Сирії, до населення Ємену» та народу Лівану.

«Нехай же наблизиться день остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном», – побажав Франциск.

Крім того, понтифік закливав не забувати «про напруження й конфлікти, що потрясають регіони Сахелю, Африканського Рогу, Судан, а також Камерун, Демократичну Республіку Конго й Південний Судан».

Крім того, він побажав наближення дня, «коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення».

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. У листопаді Києво-Печерська лавра повідомила, що «на численні прохання парафіян» вирішила перейти на новоюліанський календар.

Чи на часі святкувати Різдво? Що думають жителі міст, які постійно зазнають обстрілів (опитування)
Embed
Чи на часі святкувати Різдво? Що думають жителі міст, які постійно зазнають обстрілів (опитування)

No media source currently available

0:00 0:03:43 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

555555555555555555555555

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG