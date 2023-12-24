«Світло починає перемагати». Зеленський записав різдвяне привітання в Києво-Печерській лаврі

Президент України Володимир Зеленський записав привітання з Різдвом на подвір’ї Києво-Печерської лаври. Відео оприлюднила пресслужба президента увечері 24 вересня.

У своєму привітанні він згадав про тих, хто втратив дім через війну, а також про військових, які зараз не вдома. Він також вказав на те, що прихожани Православної церкви України (ПЦУ) вперше відзначають Різдво 25 грудня.

«Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом», – сказав він.

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За словами Зеленського, українська церква долає шлях до свободи «від ідеології рабства, від культу, який не має нічого людського й нічого святого не має».

Він також звернув увагу на те, що перебуває в Києво-Печерській лаврі, яка донедавна була в користуванні Української православної церкви (Московського патріархату).

«За свою історію це місце пережило чимало потрясінь і ударів. Наруга, осквернення, грабежі. Орда, нацисти, радянські часи. Це місце захоплювали, спалювали, руйнували. Але ніхто й ніколи не зміг знищити остаточно й назавжди. Лавра завжди витримувала, щоб відродитися знову. І після кожного удару не лише відновлювалась, а ставала більшою та міцнішою», – каже Зеленський.

Президент додав, що ночі напередодні Різдва – найдовші в році, але тривалість світлового дня вже почала зростати:

«Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє».

Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. У листопаді Києво-Печерська лавра повідомила, що «на численні прохання парафіян» вирішила перейти на новоюліанський календар.